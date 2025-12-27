Atentado con explosivos en el oriente de Cali deja cuatro lesionados

Cuatro personas resultaron lesionadas tras un atentado con explosivos registrado en la noche de este viernes 26 de diciembre sobre la transversal 106, en el oriente de Cali.

Además, dos menores de edad permanecen en observación médica, según el reporte preliminar de las autoridades.

Al parecer, el ataque con granada de fragmentación, iba dirigido contra dos uniformados de la Policía que se movilizaban en una patrulla y adelantaban labores operativas en el sector.

De acuerdo con el brigadier general Edwin Urrego, el artefacto detonó cerca de un taxi que se encontraba dejando pasajeros.

Los heridos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la ciudad, donde reciben atención médica.

Tras el hecho, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de Cali y adelanta labores de rastreo.

La Alcaldía de Cali anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien suministre información que permita dar con los autores de este hecho.