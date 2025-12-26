Ni la lluvia apagó la alegría de los caleños: Así fue el inicio de la Feria de Cali

Cali

El Salsódromo que completó 18 años como el desfile que reúne a bailarines y bailadores de salsa, marcó el inicio de la Feria de Cali 2025, en su versión número 68.

Más de 2.000 artistas hicieron parte del espectáculo que rindió homenaje al ritmo que identifica a la sucursal del cielo ante el mundo.

Los Artistas, las orquestas y las carrozas avanzaron por la autopista Suroiental ante graderías llenas y una zona pública colmada de asistentes que no dejaron de aplaudir y celebrar a pesar de la lluvia que no cesó.

El Salsódromo volvió a consolidarse como uno de los eventos más emblemáticos de la feria.

Este 26 de diciembre continúa la programación con el desfile Fiesta de mi Pueblo, que también recorrerá la autopista suroriental. En este evento los municipios del Valle del Cauca muestran su cultura, música, danzas y tradiciones folclóricas a través de comparsas y expresiones artísticas.

Además, la feria ofrece otros espacios como la Feria Rural y Comunera, las casetas de la feria, el Encuentro de Melómanos y Coleccionistas, las tascas, entre otras actividades públicas y privadas que hacen parte de la agenda festiva.