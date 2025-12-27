Invima emitió alerta sanitaria por falsificación de leche en polvo

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria tras identificar la comercialización ilegal de leche en polvo entera adicionada con vitaminas A y D, marca Proleche, en presentación de 380 gramos, correspondiente a los lotes CE09GE18 y CE096E18, los cuales fueron confirmados como productos falsificados.

La alerta se originó luego de una denuncia y acciones de Inspección, Vigilancia y Control, mediante las cuales se confirmó el uso indebido del registro sanitario RSIAA02M09591, el cual no se encontraba vigente desde 2021.

El titular del registro, Procesadora de Leches S.A. Proleche S.A., informó que no reconoció estos productos como propios.

El Invima advirtió que la leche en polvo falsificada no ofreció garantías de inocuidad ni calidad, debido a que se desconocieron su contenido real, trazabilidad y condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte. Por esta razón, la entidad solicitó a los consumidores abstenerse de adquirir o consumir los lotes señalados y suspender su uso de inmediato en caso de haberlos comprado.