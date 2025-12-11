Millonaria sanción a Parmalat, Gloria y otras empresas por adición de lactosuero a leche

La Superintendencia de Industria y Comercio confirmó las sanciones por más de 20 mil millones de pesos contra cuatro reconocidas empresas productoras de leche: Gloria (Algarra), Lactalis (Parmalat), Sabanalac (Latti) y Hacienda San Mateo (Alkosto) por adición de lactosueros a la leche.

Para la SIC esas empresas tuvieron una ventaja significativa en comparación con sus competidores pues pudieron vender sus productos al mismo precio que sus competidores, ampliando con ello su margen de utilidad, o vendieron el producto a un precio menor, aprovechándose de la venta en volumen y afectando a los competidores.

La sanción de la SIC fue impuesta en febrero de 2025 y se basó en los estudios técnicos que realizó el INVIMA en 2019 y 2020 a ciertas leches del mercado, los cuales arrojaron la presencia de CMP en la leche por encima de niveles permitidos por la normatividad sanitaria que según la SIC son indicio de la adición de lactosueros.

Hay que recordar que las empresas sancionadas han denunciado y sostenido irregularidades en las pruebas del Invima pues consideran que estas fueron practicadas con violación de los protocolos establecidos para ellas, se les aplicó una normatividad no vigente para la época y han indicado que estas autoridades han hecho caso omiso a la literatura universal sobre presencia de CMP en la leche que produce de forma natural y endógena esta encima, sin que ello signifique adición de lactosuero por parte del productor.

“Gloria, Lactalis, Hacienda San Mateo y Sabanalac señalaron que la presencia de CMP en la leche no prueba la adición de lactosueros. Precisaron que esta Superintendencia valoró erradamente los resultados de las pruebas realizadas por el INVIMA. Advirtieron que no es cierto que la presencia de CMP esté originada únicamente por la adición de lactosueros”, se lee en la resolución conocida por esta emisora.

Ante ello, uno de los abogados de una de estas empresas, el ex superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, afirmó que este caso es un “falso positivo” de la SIC.

Entre tanto, dado que ya es la segunda y última instancia en la SIC, las empresas sancionadas acudirán al Consejo de Estado en la búsqueda de la nulidad de las multas impuestas por la SIC.