“Me gusta el teatro, cantar y hacer shows muy a mi manera”: Stephanie Cayo sobre su música

La música es una parte vital, aunque aún no se haya “enganchado” completamente con la industria.
“Me gusta el teatro, cantar, hacer shows muy a mi manera”: Stephanie Cayo sobre su música
Stephanie Cayo, actriz y cantante, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio y habló sobre sus nuevos proyectos en la música y el campo actoral, celebrando también su regreso a Colombia tras siete años sin grabar en el país.
Su trayectoria reciente la ha llevado por una intensa etapa internacional, incluyendo tres años en México y España, donde produjo su primera película, realizó una serie y estuvo grabando activamente.
Su vida en Los Ángeles
Establecida en Los Ángeles, Cayo, después de ‘La Hipocondríaca’ tuvo la oportunidad de acceder a una beca de teatro musical. Su estadía en la ciudad fue muy difícil, pues cuenta que es “una ciudad que le costó mucho amar” y donde se encontró con el desafío de hacer amigos, halló refugio en la naturaleza y desarrollando sus propios proyectos, como la adaptación de La Hipocondríaca’ y una grabación con Mel Gibson.
Música y Actuación
Para esta artista, la música es una parte vital, aunque aún no se ha “enganchado” completamente con la industria. Disfruta escribiendo y realizando espectáculos a su manera, uno de sus lanzamientos es la canción “Let me Go,” una colaboración que tuvo un gran éxito en Chile.
Actualmente, Stephanie se presentará en un bar de jazz llamado Fantasma, el 2 y 12 de septiembre en Bogotá con Juan Riveros, con un repertorio de covers que tiene boleros, jazz y reggae, homenajeando a artistas desde Aerosmith hasta Nina Simone.
Por su parte actoral, Cayo comentó que lo más reciente es la adaptación en español de la serie italiana ‘Doc’ que se está grabando en Colombia con un elenco mayoritariamente mexicano, dónde ella hace el papel de la mano derecha del doctor principal y jefa del departamento de medicina, por lo que ha sido un reto la cantidad de términos médicos que debe manejar de forma fluida. La serie cuenta con temas como romance, salud física y emocional.
Escuche la entrevista completa:
“Me gusta el teatro, cantar, hacer shows muy a mi manera”: Stephanie Cayo sobre su música
Stephanie Cayo. Foto: W radio
