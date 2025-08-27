El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Somos agradecidos de que por el fútbol hayan conocido a nuestra banda”: Los Auténticos Decadentes

Este miércoles, 27 de agosto, habló en los micrófonos de La Hora del Regreso, programa de W Radio, Martín ‘Moska’ Lorenzo, miembro de la reconocida banda argentina Los Auténticos Decadentes, quien habló sobre la trayectoria del grupo y aspectos importantes en esta misma como el fútbol y su legado.

‘Moska’ inició la charla con este medio resaltando toda la discografía que han hecho durante 40 años de carrera.

“No nos arrepentimos de ninguna de las canciones que hicimos, nos gusta tocarlas y, sobre todo, nos gusta tocar las que nos piden la gente, somos complacientes del público”, dijo.

Y agregó: “Las queremos a todas y todas las canciones son bien representadas por nosotros”.

¿Cuál es legado de Los Auténticos Decadentes a la música?

Lorenzo explicó que el legado que la banda que conforma dejará a la música será “la cuestión de la fusión musical junto a la alegría y la fiesta”, algo que, en resumen, es volver una cosa que se veía mal, en una cosa buena.

“Algo que en un momento era malo o de menor calidad, estamos orgullosos de haber roto barreras en lo musical y en los géneros”, dijo.

En esa línea, subrayó la unión y el trabajo que tienen ellos como banda y agrupación.

“Todos cobramos lo mismo y trabajamos en equipo , sabemos que lo que es mejor para la banda es lo mejor para cada uno, y no es al revés; siempre pusimos por delante a la banda”.

Y concluyó: “ Siento que todas esas cosas dejarán un legado en la música y en la cultura de Latinoamérica ”.

Reveló cuál fue el impacto que tuvo el fútbol en su trayectoria musical

No es un secreto que muchas de las canciones de Los Auténticos Decadentes se han transformado en ‘canciones de cancha’ cuando hinchadas de los equipos de fútbol a lo largo y ancho de América Latina las transforman en su letra, manteniendo el ritmo, para alentar a su club.

Algunos de estos temas de los Decadentes que se escuchan en estadios de Argentina, Colombia, entre otras naciones, son ‘Vení Raquel’, ‘Loco’ y ‘Ya me da igual’.

Así, ‘Moska’ habló sobre el impacto que tuvo esto en la banda. “A nosotros, primero, nos gusta el fútbol y hay varios que vamos a la cancha masivamente. El que va a los estadios, conoce del fútbol y la hinchada”.

Lorenzo explicó cómo el fútbol los ayudó a hacerse más conocidos a través de los cantos de las hinchadas inspirados en sus canciones.

“Creo que el fútbol a los Decadentes nos sirvió en Colombia, México, en Chile y otros países muy futboleros en donde no éramos conocidos, eran conocidas nuestras canciones por la cancha”, reveló.

Contó que “esas personas que iban a los estadios, cantaban nuestras canciones y se dieron cuenta de que eran nuestras, hizo que hubiera un cambio terrible en la cantidad de gente que fue a nuestros conciertos en México, en Colombia o en Chile”.

“Le agradecemos a las hinchadas por haber cantado nuestras canciones y por habernos elegido y ayudar a que nuestra carrera creciera en cantidad de gente y popularidad ”, agregó.

Ya que, según relató, “a veces pasa que las canciones son conocidas, pero los grupos que las interpretan y las componen no, y nos pasaba eso a nosotros. Por el lado del futbol y las hinchadas terminaron de (hacer) saber que esas canciones eran de nosotros, somos unos agradecidos en ese aspecto”.

“Somos unos agradecidos de que por el futbol hayan conocido a la banda”, resaltó.

Finalmente, ‘Moska’ dejó un mensaje de paz diciendo: “Apoyamos el futbol sin violencia y los shows sin violencia, siempre sin violencia y siempre con amor”.

