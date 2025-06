La rebeldía sigue vigente: ‘Nito’ Mestre sobre por qué su música en Sui Generis perdura en el tiempo

Este jueves, 5 de junio, el reconocido y destacado músico argentino Carlos Alberto ‘Nito’ Mestre, habló en los micrófonos de la Hora del Regreso, en donde contó lo que, en su concepto, ha hecho que su música que hizo en Sui Generis perdure en el tiempo.

Para ‘Nito’, lo que lo ha llevado a perdurar es la “rebeldía adolescente”.

Explicó que en su vida “todo esto comenzó en el colegio siendo adolescentes”.

Según narró, quienes se encargaron de hacerlos rebeldes a él y a ‘Charly’ García “fueron los mismos del colegio. Teníamos una materia que se llamaba defensa nacional, por ahí en 1969, en la que nos enseñaban a perseguir comunistas, nos decían que había que sospechar todos los que tuvieran barba ”.

Así, Mestre dijo: “Esa rebeldía adolescente la sigo llevando adentro, ha madurado, pero sigue vigente. Me llevo muy bien con los nuevos adolescentes y creo que eso es lo que perduró “.

Y en esa línea, explicó que esa misma rebeldía ha pasado de generación en generación, “de padres a hijos” y por este motivo su música sigue vigente, porque la rebeldía aún está presente.

Carlos Alberto 'Nito' Mestre. Foto: W Radio. Ampliar

Despedida de Sui Generis en 1975

El destacado artista argentino también dio detalles de cómo fue ese día de la despedida de Sui Generis, dúo en el que compartió con Charly García, en 1975.

“Ese día era tan complicado. Me remito a ese 5 de septiembre de 1975, un día nublado y fresco en Buenos Aires , una época difícil de la Argentina, en donde lo que teníamos que hacer era tocar dos funciones frente a 13.000 o 14.000 personas, cada función, el mismo día”, dijo.

Contó: “estábamos cantando, grabando un disco y, además, filmando una película. Todo a la vez y nada digital, no te podías equivocar. Nuestra concentración era máxima, es hoy u hoy, no había margen de error”.

“Tengo una imagen grabada que fue previa al primer show. Me asomo, veo a ambos costados y digo: ‘wow, no lo puedo creer’, nunca había visto tanta gente. Le digo a Charly, ‘ven a ver lo que hicimos’. Nos asomamos los dos y dijimos: ‘qué lío que hicimos’. Fue muy emocionante, era una despedida, pero no era el último día que tocaríamos. Era la despedida para Buenos Aires y alrededores”, relató.

Ampliar

Ampliar

¿Cuál es su análisis de la situación social y general de Argentina y Latinoamérica?

“La situación es muy complicada, pero no hablo solo de mi país, sino del mundo entero, que está más revolucionado que nunca”, puntualizó Mestre.

Escuche la entrevista completa a continuación:

