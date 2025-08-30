El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Tenemos la misión de esparcir esta música de amor”: Mitchel Brunings, vocalista de The Wailers

Este viernes, 29 de agosto, el cantante y vocalista de la banda The Wailers, Mitchel Brunings, estuvo en la Hora del Regreso de W Radio y habló de su experiencia en la banda a la que perteneció de Bob Marley.

¿Cómo se dio cuenta de que podía cantar similar a Bob Marley?

Ante esta pregunta, Mitchel Brunings, mencionó que no considera que suene tan parecido a Bob Marley, puesto que si se ponen las dos voces juntas se pueden notar varias diferencias. Sin embargo, cree que o las personas encuentran el espíritu y la esencia de Bob Marley a través de su voz. Asimismo, recalcó que él no trata de ser o de sonar como Marley.

“Me identifico mucho con la música de Bob Marley, seguramente eso es lo que las personas sienten cuando me escuchan”, dijo.

Su reacción al ser invitado a la banda

Brunings recordó que no tuvo que pensarlo mucho y aceptó de inmediato. “Estaba muy feliz y honrado”, no obstante, también sintió mucha presión porque las personas quieren mucho la música de Bob.

The Wailers ¿Cómo es trabajar con ellos?

Definir con una sola palabra el trabajo que se realiza en la banda es imposible, puesto que, cada miembro tiene una forma de hacer música. Sin embargo, lo que tienen claro es que el mensaje es lo más importante.

“Tenemos la misión de esparcir esta música y este mensaje de amor, paz y unidad por todo el mundo”, aseguró.

Momento más impresionante con la banda

Finalmente, el vocalista de The Wailers aseguró que el momento más impresionante fue su primer show, puesto que en ese momento estaba el hijo del creador de la banda, quien es la persona que ve por el legado de la banda.

Escuche la entrevista completa: