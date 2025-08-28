Cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026: Listado completo de artistas, fechas y precios

El Festival Estéreo Picnic 2026 ya es un hecho y, como es costumbre, se llevará a cabo el año entrante en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, los días 20, 21 y 22 de marzo del año entrante.

Este jueves, 28 de agosto, se hizo oficial el cartel de los artistas de talla mundial que serán invitados para celebrar los quince años de este icónico evento, que ha aportado a la cultura, la música y la memoria del país.

Lea también: ¿Visas para colombianos y otros países que quieran ir al Mundial 2026? Esto respondió la Casa Blanca

¿Qué artistas estarán en el Estéreo Picnic 2026?

Finalmente, se confirmaron los rumores sobre la participación de algunos artistas, así como se sumaron más nombres que generaron sorpresa.

Este es el listado oficial de los artistas que podrá ver en el Festival Estéreo Picnic 2026:

Lorde

Tyler, The Creator

Sabrina Carpenter

Interpol

The Killers

Deftones

Turnstile

Skrillex

Peso Pluma

Young Miko

Doechil

Peggy Gou

Kygo

Brutalismus 3000

Luis Alfonso

Mochakk

Ivan Cornejo

Addison Rae

Katseye

Ben Böhmer

The Whitest Bot Alive

Lola Young

DJO

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Aitana

Men I Trust

Royel Otis

XXXXXX

TIMO

Bob Meses

Viagra Boys

Guitarricadelafuente

Peter Blue

Lasso

Bunt

HVOB (Live)

Nicolás y los Fumadores

D4VD

Judeline

2Hollis

The Dare

The Warning

Six Sex

Universe

Badsista

Balu Brigada

Macario Martínez

Wost

Roz

DJ Babatr

Manuel Lizarazo

Entreco

Machaka

Elniko Arias

Zarigüeya

Manú

Roi Turbo

Pirineros en llamas

Error999

Antopik03

DVD

Daniel Andrés

Silvia Ponce

Agraciada

Vea el cartel oficial a continuación:

¿Cuáles son los precios del Festival Estéreo Picnic 2026?

Las entradas podrá conseguirlas a través de la página de Ticketmaster.com.

La preventa iniciará el próximo lunes, 1 de septiembre, para clientes del Grupo Aval y la venta al público estará abierta a partir del miércoles, 3 de septiembre.

Los costos de las entradas y combos para el Festival Estéreo Picnic 2026 están de la siguiente manera:

Combo 3 Días General

Etapa 1: $998.000 + $201.000 (servicio) = $1′199.000

$998.000 + $201.000 (servicio) = Etapa 2: $1′205.000 + $244.000 (servicio) = $1′449.000

$1′205.000 + $244.000 (servicio) = Etapa 3: $1′371.000 + $278.000 (servicio) = $1′699.000

Combo 3 Días VIP

Etapa 1: $2′899.000 + $586.000 (servicio) = $3′485.000

$2′899.000 + $586.000 (servicio) = Etapa 2: $3′199.000 + $647.000 (servicio) = $3′846.000

Combo 3 Días Zona de Menores

Etapa 1: $899.000 + $182.000 (servicio) = $1′081.000

$899.000 + $182.000 (servicio) = Etapa 2: $999.000 + $202.000 (servicio) = $1′201.000

Escuche W Radio en vivo