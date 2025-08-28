Cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026: Listado completo de artistas, fechas y precios
¡Es oficial! Se reveló el cartel de los artístas que participarán del Festival Estéreo Picnic 2026, conozca el listado completo.
El Festival Estéreo Picnic 2026 ya es un hecho y, como es costumbre, se llevará a cabo el año entrante en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, los días 20, 21 y 22 de marzo del año entrante.
Este jueves, 28 de agosto, se hizo oficial el cartel de los artistas de talla mundial que serán invitados para celebrar los quince años de este icónico evento, que ha aportado a la cultura, la música y la memoria del país.
¿Qué artistas estarán en el Estéreo Picnic 2026?
Finalmente, se confirmaron los rumores sobre la participación de algunos artistas, así como se sumaron más nombres que generaron sorpresa.
Este es el listado oficial de los artistas que podrá ver en el Festival Estéreo Picnic 2026:
- Lorde
- Tyler, The Creator
- Sabrina Carpenter
- Interpol
- The Killers
- Deftones
- Turnstile
- Skrillex
- Peso Pluma
- Young Miko
- Doechil
- Peggy Gou
- Kygo
- Brutalismus 3000
- Luis Alfonso
- Mochakk
- Ivan Cornejo
- Addison Rae
- Katseye
- Ben Böhmer
- The Whitest Bot Alive
- Lola Young
- DJO
- ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
- Aitana
- Men I Trust
- Royel Otis
- XXXXXX
- TIMO
- Bob Meses
- Viagra Boys
- Guitarricadelafuente
- Peter Blue
- Lasso
- Bunt
- HVOB (Live)
- Nicolás y los Fumadores
- D4VD
- Judeline
- 2Hollis
- The Dare
- The Warning
- Six Sex
- Universe
- Badsista
- Balu Brigada
- Macario Martínez
- Wost
- Roz
- DJ Babatr
- Manuel Lizarazo
- Entreco
- Machaka
- Elniko Arias
- Zarigüeya
- Manú
- Roi Turbo
- Pirineros en llamas
- Error999
- Antopik03
- DVD
- Daniel Andrés
- Silvia Ponce
- Agraciada
Vea el cartel oficial a continuación:
¿Cuáles son los precios del Festival Estéreo Picnic 2026?
Las entradas podrá conseguirlas a través de la página de Ticketmaster.com.
La preventa iniciará el próximo lunes, 1 de septiembre, para clientes del Grupo Aval y la venta al público estará abierta a partir del miércoles, 3 de septiembre.
Los costos de las entradas y combos para el Festival Estéreo Picnic 2026 están de la siguiente manera:
Combo 3 Días General
- Etapa 1: $998.000 + $201.000 (servicio) = $1′199.000
- Etapa 2: $1′205.000 + $244.000 (servicio) = $1′449.000
- Etapa 3: $1′371.000 + $278.000 (servicio) = $1′699.000
Combo 3 Días VIP
- Etapa 1: $2′899.000 + $586.000 (servicio) = $3′485.000
- Etapa 2: $3′199.000 + $647.000 (servicio) = $3′846.000
Combo 3 Días Zona de Menores
- Etapa 1: $899.000 + $182.000 (servicio) = $1′081.000
- Etapa 2: $999.000 + $202.000 (servicio) = $1′201.000
