“Hay un público selecto que siempre sigue la música tradicional”: Bonny Cepeda

El cantante dominicano Bonny Cepeda pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar de su trayectoria en el merengue y su nueva canción Esperando.

¿Qué recuerda de los años 80?

“Lo que me acuerdo es de una época muy romántica, muy linda, en donde se enamoraba con poesía, todavía está, no hemos perdido todo, donde una obra era parte del amor, de la conquista, la época de mi pegada fuerte con una fotografía y con temas que verdaderamente la gente aceptó desde el primer momento que se escuchó en casi en todo el mundo. Entonces, es una época para mí muy importante, muy bonita y muy próspera.”

¿Cómo mantiene viva la esencia del merengue en un mundo musical que está dominado por el reggaeton y por la música urbana?

“Los que hicimos un trabajo desde el principio al estilo de como lo hacemos nosotros, vamos a permanecer incluso un poco más de tiempo, aunque yo sé que en la juventud hay una corriente, pero hay un público selecto, un poco más clásico, más tradicional que siempre sigue esta música, porque esos temas tal vez no son tanto de su época, pero sus padres se enamoraron con ella, se la ponían, quien no ha bailado un merengue de Wilfrido, de Bonny, etcétera. Entonces, hay espacio para toda clase de música y va a haber público para cada clase de música.”

¿Tiene usted un artista con el que quisiera hacer algún tipo de colaboración musical?

“Hay un artista de salsa que se llama Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa y como merengue ya he hecho algunos dúos, pero me faltaría alguno con Juan Luis, que es de mi línea de letra, de mi línea romántica y de mi línea bailable. Yo creo que haría un dúo extraordinario con Juan Luis Guerra”

La canción ‘Esperando’ ¿hace parte de un nuevo disco?

“Es un tema que está en promoción, ya está en YouTube y está ya en las plataformas habituales, de ventas y de bajadas, porque es así ahora y eso sí, tenemos que aceptarlo que es de esa manera porque ya físicamente no salen a buscar un disco, sino que entran a bajarlo. Es una canción que yo escribí, que se llama precisamente esperando”

Reviva la entrevista completa a continuación:

