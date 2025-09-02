El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Nos sentimos muy contentos”: Angel Mosqueda, bajista de Zoé, sobre el regreso de la banda

Zoé celebra un regreso con nuevos sonidos, Angel Mosqueda, bajista de la banda, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio y compartió detalles sobre su pausa planeada, el éxito en México y los planes de la agrupación.

Zoé, la icónica banda de rock latinoamericano, viven un momento de celebración. Angel Mosqueda dio detalles sobre la creatividad que los impulsa a producir música.

Mosqueda explicó que este receso les dio la oportunidad a los miembros explorar proyectos individuales comentó que la respuesta del público fue “muy sorpresiva” y “halagadora”, por lo que esto terminó en un récord de cinco estadios GNP sold-out en México.

Nueva música

La banda ha lanzado nueva música, incluyendo ‘Campo de Fuerza’, una de dos nuevas canciones. Co-compuesta por Rodrigo Guardiola y León Larregui, en dónde muestran un espíritu más roquero, recordando los inicios de Zoé con un sonido “energético” y “refrescante”. Una segunda canción es “muy diferente”, para el bajista, producir canciones nuevas es una necesidad creativa “somos gente que nos gusta estar creando″ esto es parte esencial de su unión.

No hay planes inmediatos para un nuevo álbum. El enfoque de Zoé para 2025 se centra en conciertos en México y su participación en el Festival Cordillera en Bogotá el 14 de septiembre. Mosqueda también habló sobre la naturaleza cíclica del rock, afirmando que siempre hay proyectos de calidad y que el género puede “traspasar generaciones” cómo Gustavo Cerati a quién se refieren como ‘atemporal’.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause “Nos sentimos muy contentos”: Angel Mosqueda, bajista de Zoé, sobre el regreso de la banda 10:50 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W radio en vivo: