“La música siempre ha sido mi refugio”: Jenny Bustamante, cantante cucuteña

Jenn es madre de 2 hijos, modelo, cantante y emprendedora, en este caso, el tema de la música viene desde su pre-adolescencia: “Con la música voy desde los 13 años, siempre ha sido mi refugio, mi forma de sanar, de escapar, de costruir y renacer a través del arte” comentó.

A pesar de que puede llegar a variar en los géneros musicales que utiliza, ella ha demostrado un gran favoritismo por el tropipop: “La verdad, yo amo todo tipo de música. fui criada con mi abuelita y ella me enseñó mucha música, boleros, baladas, y muchas, y creo que tras 20 años, vi que ‘popsear’ cualquier tipo de género le gusta mucho al público“, explicó.

Jenn no es solo cantante, sino que también ha tenido la fortuna de ser telonera de otras celebridades de gran nombre como Karina La Voz, Soda Estereo o el mismo Andrés Cepeda

“Yo siento que ha sido el mismo público que ha visto mi conexión con la música y lo que les puedo llegar a transmitir, el voz a voz llegó a las personas indicadas", añadió la cantante.

También habló sobre su recorrido en el modelaje y lo que ella llamó “Talla Plus”: “Quiero sobretodo empoderar, a mi el tema social siempre ha sido mi debilidad, que a través del arte yo pueda transformar, la moda es para mí una expresión de arte”

A Jenn, desde pequeña, le molestaban mucho las limitaciones estéticas que tenía por ser mujer, donde tenía que priorizar que a las demás personas les gustara como se veía, aunque no se sintiera cómoda.

Sobre sus proyectos a futuro, tiene planeado acabar su tecnológo en gestión comunitaria y también ha estado grabando en estudio canciones dirigidas a la prevención del abuso sexual infantil: “Se que puedo hacer que los niños entiendan en que momento están en riesgo y acudan por ayuda.”

Le puede interesar: A Juan Diego Alvira le sacaron canción con IA: así suena

Jenn trabaja con varios frentes del arte, pero siempre en búsqueda de mejoras sociales y humanitarias.

Escucha W Radio en vivo aquí: