Dálmata regresa con la canción ‘Confesarte’, un tema que mezcla trap y corrido mexicano

El cantante puertorriqueño Dálmata, recordado por éxitos cómo Pasarela, presenta Confesarte, un sencillo íntimo con trap y corrido mexicano, grabado desde Medellín.

Close up of microphone in radio broadcast studio and female radio host on the background

Close up of microphone in radio broadcast studio and female radio host on the background / Cris Cantón

Miguel Angel González

Fernando Mangual o mejor conocido como Dálmata, habló en W Fin de Semana, sobre su último sencillo, junto a su propia experiencia como cantante, productor y compositor.

Hoy en día está saturado el mercado con ciertos géneros, y todo está en buscar la forma de poder hacerlo sin caer de nuevo en la monotonía”, comentó el cantante respecto al paso del Reggaeton al trap y al corrido.

El cantante relató su experiencia trabajando en equipo, ya qué no era algo que hacía constantemente pues su forma de cantar es “bien peculiar”, pero al ver como estaba escrita la canción Confesarte junto a varios ensayos, se animó a intentarlo.

Cuando hago una fusión, me gusta hacerla con las personas indicadas, que me lleven a dónde es”, precisó Mangual, haciendo alusión a no querer quedar mal o hacer quedar mal a otro grupo de músicos.

Sobre la letra comentó que también estuvo en un dilema: “Si llevas la canción a un extremo, te dicen ‘Muy llorón’ o ‘No me importas’ por lo que la temática tenía que ser un termino medio” dijo el cantante, hablando de las relaciones amorosas llevadas a la música.

