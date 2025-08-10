El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Amaría cantar con Shakira y Juanes, ellos han sido los padres de la música”: Drea Tomé, cantautora

Drea Tomé, cantautora, habló en W Fin de Semana sobre su nuevo lanzamiento ‘To Miss the Start’ y su trayectoria musical.

La artista aseguró que desde pequeña la letra de diferentes cantantes la identificaba mucho, como por ejemplo, Shakira, Juanes y Carlos Vives.

Puede leer: “Ojalá el hip hop siga evolucionando”: campeón de la competencia Red Bull Dance Your Style Colombia

Así, empezó a interesarse mucho por la música, empezó a escribir letras y encontró su pasión.

En este camino, trabajó durante dos años junto a Emilio y Gloria Stefan, quienes según dice, le enseñaron mucho, fueron sus mejores mentores.

"Escribir con él (Emilio) fue lo mejor, de ahí salió ‘Cuando hay amor’, canción que le gustó mucho a Gloria y con ese álbum ganamos un Grammy”, dijo, agregando que no solo fue la oportunidad de tenerlos como mentores, sino de haber podido llegar a más personas de las que ella pensaba.

Sobre su nuevo tema 'To Miss the Start’ contó que es una canción perfecta para quienes tienen miedo de perderse a sí mismos.

Lea aquí: La conmovedora historia detrás de Eddy Vera, empresaria venezolana destacada y reconocida en EE.UU.

“Es la canción que lo lleva a darse cuenta que no quiere perderse con ese algo porque no está completamente presente, perderse para sí misma“, dijo.

Finalmente, contó que le gustaría hacer una colaboración con Juanes y con Shakira. “Han sido los padres de la música”.