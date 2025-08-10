“Ojalá el hip hop siga evolucionando”: campeón de la competencia Red Bull Dance Your Style Colombia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Santiago Ramos Sánchez, alias ‘Erre Caserío’ campeón de la competencia Red Bull Dance Your Style Colombia, pero por los micrófonos de W Fin de Semana y contó detalles de su trayectoria artística.

Según contó, desde muy pequeño la cultura hip hop y toda la música hicieron parte de su vida.

“El hip hop llegó por la problemáticas que se ven en los barrios, y desde muy pequeño tuve la música presente, mis abuelos fueron salseros, mi mamá fue porrista, hace 10 años conocí la danza y sigo bailando e inspirando a muchas personas", dijo.

Puede leer: La conmovedora historia detrás de Eddy Vera, empresaria venezolana destacada y reconocida en EE.UU.

Sobre su nombre artístico ’Erre Caserío‘, explicó que el ‘Erre’ ha referencia a “errantes, a errar, a ser nómada” y el ‘Caserío’ es por “los 24 años que llevo en el barrio”

En cuanto a la competencia Red Bull Dance Your Style Colombia, dijo que es la primera vez que este formato está en el país.

Lea aquí: Pipe Bueno presenta su nueva canción titulada ‘Dime Qué Prefieres’

Asimismo, dijo sentirse muy feliz de representar al país a través de su baile. “La idea es que el hip hop siga evolucionando", reveló.

Escuche la entrevista completa aquí :