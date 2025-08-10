La conmovedora historia detrás de Eddy Vera, empresaria venezolana destacada y reconocida en EE.UU.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Eddy Vera, empresaria, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana y contó su historia al salir de su país, Venezuela, y ahora ser considerada como una gran empresaria que ha ayudado a millones de personas en Estados Unidos.

Según cuenta, todo inició a sus 15 años. Un día, en la mañana, quiso levantarse de su cama y no pudo hacerlo, no sentía sus piernas.

“Fue un choque emocional muy fuerte, pero allí entendí los que era la resiliencia”, dijo.

En el médico recibió el diagnóstico de Guillain-Barré (GBS), un " trastorno neurológico poco común en el cual el sistema inmunitario del cuerpo ataca los nervios periféricos, causando debilidad muscular y, en algunos casos, parálisis “, según Mayo Clinic.

Siendo así, empezó a pintar uñas en su casa en busca de su motricidad y allí conoció lo que era el emprender.

“Conozco la industria de seguros y pregunté si con esto podía ayudar a las personas y si ganaba dinero, todo nace de esa dificultad y de un sentimiento sincero que quería mostrar, algo que fuera real y verídico para que ellos pudieran estar seguros“, afirmó mientras agregaba que sus negocio siempre lo quiso como algo vital y global, y así se convirtió en una de las empresarias más reconocidas de Estados Unidos.

Finalmente, contó que ella también sufrió de cáncer de ovario, y aunque tuvo miedo, siempre contó con el apoyo de sus padres, quien la llevaron a confiar en Dios y creerle a Dios.

“Dios tiene un plan maravilloso, mis papás me enseñaron que no hay que solo creer en Dios sino creerle a Dios".