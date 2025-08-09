“Nos llena de orgullo”: FNC sobre Juan Valdez como nuevo patrocinador oficial del River Plate
Germán Alberto Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, habló en W Fin de Semana sobre el anuncio de Juan Valdez como nuevo patrocinador del River Plate.
Juan Valdez, nuevo patrocinador de River Plate / X: @GermanBahamon
Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, conversó con W Fin de Semana acerca del anuncio de Juan Valdez como nuevo patrocinador oficial del equipo de fútbol River Plate en Argentina.
Bahamón explicó que esta alianza se debe a que, desde hace dos años, la marca ha desarrollado un proceso de expansión acelerado, identificando mercados en los que tiene gran potencial. Parte de esa estrategia, agregó el gerente general, es comunicarse directamente con los consumidores de cada país.
El acuerdo, anunciado oficialmente el pasado 6 de agosto, convierte a Juan Valdez en patrocinador del estadio Monumental, casa del River Plate que tiene una capacidad para 85.000 espectadores, dentro del cual solo se servirá café 100% colombiano.
“Nos llena de orgullo (...) es el estadio más importante de Latinoamérica y sabemos perfectamente la responsabilidad que implica”, señaló Bahamón.
Esta no es la primera vez en que Juan Valdez apuesta por una alianza deportiva de alto perfil, ya que en Estados Unidos la marca ya es patrocinadora de los Chicago Cubs, en béisbol y de Los Ángeles Rams, en fútbol americano.
