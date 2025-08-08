Juan Valdez llegará al estadio Más Monumental de River Plate

El Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamon, celebró la alianza ratificada entre la marca colombiana Juan Valdez y el Club Atlético River Plate de Argentina, la cual permitirá a la empresa vender café 100% colombiano, en las oficinas, centros de entrenamiento y restaurantes del club.

Así lo señaló el dirigente gremial a través de su cuenta de X “¡Juan Valdez llega al Monumental! Con orgullo anunciamos que Juan Valdez es ahora el sponsor oficial de River Plate en Argentina. Un paso firme en nuestra expansión en este gran país, que cerrará 2025 con 9 tiendas y que en 2026 promete aún más crecimiento..."

La alianza también permitirá que en el estadio Más Monumental del club argentino, donde regularmente juega también la Selección de ese país, únicamente se venda café de la mítica marca colombiana.

Escuche W radio en vivo aquí: