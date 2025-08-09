Pipe Bueno presenta su nueva canción titulada ‘Dime Qué Prefieres’

En diálogo con W Fin de Semana, el cantante Pipe Bueno habló sobre su más reciente sencillo titulado ‘Dime Qué Prefieres’, una canción en la que habla sobre el valor de la verdad en las relaciones sentimentales, así como también compartió su experiencia viviendo temporalmente en México y sus próximos proyectos musicales.

Bueno explicó que ‘Dime Qué Prefieres’ surgió a partir de la reflexión sobre un momento incómodo pero necesario en toda relación: decirle a la pareja que los sentimientos han cambiado. Según el artista, aunque la verdad pueda resultar dolorosa, es preferible enfrentarla que prolongar una relación sin futuro.

“Con el tiempo he aprendido que la verdad libera. No siempre es lo más cómodo de escuchar, pero es lo que se necesita saber”, afirmó.

El cantante también reconoció que la canción puede generar un “dolor en el pecho”, pero destacó que, con madurez, se entiende que la franqueza permite cerrar ciclos más rápido y sanar.