“Llevo el mensaje de que la mujer debe amar sus raíces”: Anggie Bryan, modelo colombiana

La modelo colombiana Anggie Bryan, oriunda de San Andrés, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar de su trayectoria en el modelaje.

¿Cómo representa a la mujer afro en el modelaje?

“Esto ha sido una pasión con estos casi doce años de carrera, siempre he querido representar a la afro latina detrás de cada proyecto, cada contenido que realizo, siempre hay que tener a la mujer afro latina presente, la mujer isleña, la mujer de la Isla de San Andrés” dijo.

¿Cuál es la importancia de llevar el mensaje de orgullo afro?

“Crecí en un mundo donde inicialmente no existía esa representación, no existía ver a esa mujer afro, esa mujer que nos representara y te sintieras orgullosa de llevar tus raíces, en estos 10 años he tenido el privilegio y he podido estar con marcas internacionales muy grandes y quería transformar mi contenido además de ser modelo y de ser esta mujer bonita por el mundo, llevo un mensaje de que la mujer debe amar sus raíces, debe de amar ese rizo porque además estamos ocupando espacios en los que anteriormente no podíamos estar.”

¿Qué es lo que más ha aprendido en su trayectoria?

“Bueno, he aprendido de que hay que seguir, y tienes que seguir creyendo en ti, porque en el mundo del modelaje hay muchas puertas que se cierran. Yo creo que son muchas, son más los no que las que sí, pero cuando ese sí llega tienes que trabajar y darla toda para seguir sobresaliendo y seguir adelante”

¿Cuál es el logro más importante que ha tenido en su carrera?

“Trabajar con Victoria’s Secret ha sido el sueño que tuve toda mi vida, pero más allá del contenido que genere para esta marca cuando ellos me invitaron a ser panelista en una charla de diversidad para todos sus empleados, ahí dije: Wow, ahí sentí honor, orgullo porque estos años de trabajo me llevaron a ser panelista de diversidad en una marca como Victoria’s Secret y en inglés” dijo.

¿En algún momento de su carrera ha sentido el racismo?

De igual manera, Bryan comentó si a lo largo de su carrera ha sentido en algún momento el racismo: “Claro, de hecho la voz decido alzarla es por eso mismo, por ese rechazo y esa discriminación que siempre había sentido principalmente por mi cabello, por ese afro, por esos rizos, por esas raíces, entonces de ahí es que empieza mi como mi legado por eh porque por sentir este rechazo, por sentir que tenía que como alisarme el cabello y estar en ciertos estándares de belleza para poder ocupar espacios que ahora, afortunadamente, ya podemos ocupar esos espacios que antes eran negados” afirmó.

¿Cómo sueña con ver la representación afro en el mundo?

La modelo también comentó como soñaría ver la representación afro en el mundo: “Me la soñaría sin racismo, sin discriminación, pero creo que es un trabajo muy arduo y nuevamente está en nosotros crear nuestras propias comunidades para que el respeto nazca desde nosotros mismos y no esperemos que los otros lo hagan, yo creo que todo nace desde nuestro hogar todo nace desde nuestra comunidad, entonces nada, el trabajo está en nosotros para que la comunidad, la sociedad se dé cuenta de lo valioso que somos.”

Reviva la entrevista completa a continuación:

