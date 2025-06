La diversidad como motor de transformación: discapacidad, identidad afro y migración

En uno de los momentos más reveladores de la tercera edición de El Poder de la Diversidad, de W Radio, Alejandra Arenas, directora ejecutiva de Best Buddies Colombia, llamó la atención sobre la poca visibilidad que se da a las personas con discapacidad intelectual dentro de las estrategias de diversidad empresarial.

“Cuando se habla de diversidad, se piensa en lo étnico, generacional o de género, incluso en los niveles socioeconómicos. Pero poco se incluye la diversidad funcional, que se refiere a las diferentes capacidades físicas e intelectuales”, afirmó, recordando que esta población sigue enfrentando una exclusión sistemática, incluso en espacios que se consideran inclusivos.

Es que, según una encuesta de la ANDI de 2023, el 63% de las empresas afirman tener políticas de diversidad, equidad e inclusión, pero solo el 17% adapta sus convocatorias para que sean accesibles a personas con discapacidad.

Con ello en cuenta, Arenas explicó que el trabajo es un vehículo para cumplir sueños y ejercer derechos, y que el mito de que las personas con discapacidad intelectual no pueden trabajar es desmentido por más de 15.000 historias de inclusión laboral exitosa. Además, aseguró que la presencia de las mismas en equipos de trabajo mejora el clima laboral, activa la empatía y fortalece el sentido de propósito colectivo.

Alejandra Arenas, directora de Best Buddies Colombia.

Otra de las dimensiones abordadas fue la invisibilización del talento afro en Colombia. Sandra Mosquera, vicepresidenta de Productos Digitales de JP Morgan, lo hizo a través de su testimonio personal con una reflexión estructural: “La gente del Chocó no sabe qué es JP Morgan, no se imaginan que empresas internacionales estén abiertas a talentos diversos. Cuando se abren convocatorias, esas oportunidades no llegan a nuestras comunidades”.

Mosquera destacó que su ingreso a esa compañía fue gracias a un programa de diversidad que la identificó como ingeniera afrocolombiana y la invitó a un evento en el que recibió tres ofertas laborales. “Ese es un ejemplo real de lo que ocurre cuando una empresa decide actuar sobre la diversidad”, dijo.

Desde otra experiencia vital, Rosaura Hinestroza, fundadora de la tienda La Chocoanita, contó cómo salió de Quibdó para emprender su propio camino. “Un día decidí dejar mi trabajo y crear mi propia marca. No tenía internet, ni luz. Vine a Bogotá sin saber qué me esperaba, pero sabía que estar aquí era una oportunidad”.

Hinestroza, valga decir, apostó por conectar productos artesanales e indígenas con el mercado urbano, venciendo barreras materiales, culturales y sociales.

Finalmente, el encuentro abordó el papel de la migración como motor de cambio dentro de las organizaciones. María Isabel Carrascal, gerente de Educación, Empleo y Desarrollo Empresarial de Compensar, señaló que la llegada de la población venezolana al país ha representado un proceso de aprendizaje mutuo y una mejora en indicadores de productividad.

“Cuando iniciamos procesos de selección, antes enviábamos de 6 a 7 candidatos por vacante. Con población migrante, hoy enviamos solo 3, porque ya hemos visto el rendimiento y la resiliencia que aportan”, explicó.

Carrascal destacó que la migración no es una decisión voluntaria, sino una respuesta a la adversidad. “Eso ya transforma la forma de ver el mundo. Y nos transforma como ciudadanos y como equipos de trabajo. Hemos tenido que aprender a entender otras culturas, otros procesos, y a validar otros títulos. Hay que derrumbar miedos y respetar que los migrantes tienen derechos”, afirmó, recordando que, desde hace 30 años, Compensar trabaja en programas como Enlaces, que articula esfuerzos entre organizaciones para construir inclusión real.

La conclusión compartida por todos los participantes fue clara: la diversidad no es una tendencia ni un recurso para campañas institucionales. Es un compromiso que transforma, genera valor y refleja el país que podemos llegar a ser. Reconocer las diferencias, incluirlas con decisión y eliminar las barreras estructurales es una tarea urgente que requiere pasar del discurso a la acción.