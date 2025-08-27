¿Eres artista emergente y sueñas con que tu arte llegue a una gran galería? Esta es tu oportunidad.

Colombia

El tiempo se agota para los artistas emergentes que buscan una vitrina de alto nivel. El concurso “Legado del Arte”, iniciativa de W Radio en alianza con Credicorp Capital, entra en su recta final de inscripciones, que estarán abiertas únicamente hasta el 31 de agosto.

La convocatoria está dirigida a creadores en diseño, fotografía, pintura, escultura y dibujo, quienes podrán postular sus obras a través de la página oficial: wradio.com.co/legadodelarte.

El premio mayor será la exposición de las piezas seleccionadas en la prestigiosa galería BAOBAB, un espacio reconocido por impulsar el talento y abrir puertas a nuevas generaciones de artistas.

Con esta iniciativa, Legado del Arte reafirma su compromiso con el impulso a la cultura, ofreciendo a jóvenes creadores la posibilidad de mostrar su trabajo ante públicos, coleccionistas y expertos del sector.

Los interesados tienen hasta el 31 de agosto para participar y convertirse en parte de un proyecto que busca dejar huella en el panorama artístico del país.