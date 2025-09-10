El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“En la diversidad cabemos todos y todas”:Tomás Chávez, guionista de la película ‘Caracas Avenue’

Tomás Chávez, guionista de la película ‘Caracas Avenue’ llegó a los micrófonos de La Hora del Regreso, para hablar sobre el cómo llegó a ser y el desarrollo de esta película.

Puede leer: “Habla de los sueños y su papel en la sociedad”: María Isabel Rueda sobre su exposición en MAMBO

El guionistas cuenta que esta temática se llevó a cabo de la mano de la directora y actriz Juana Jiménez del Toro, quien es una persona trans, por lo que el trabajar en esta película para ella ha sido un proceso de afirmación de personalidad, que sus capacidades van más allá de su género.

El acercamiento de su parte va por el lado de su trabajo en canal capital dirigiendo un programa de diversidad sexual y de género.

Esta película refleja historias que se repiten dentro de la comunidad, comentó Chávez, su intencionalidad es dar a entender las dificultades de afirmar la sexualidad y afirmarse como persona trans.

Dentro del filme se explora “la dureza de la calle, la profundidad de sus deseos y sentimientos”.

El mensaje que quieren transmitir a partir de esto es abrir los ojos a que dentro de la diversidad caben todos, por lo que se debe “entender las diferentes realidades, aceptar y vivir en estas”.

Aceptación por parte del colectivo LGBTIQ+

Chávez comentó que hubo una muestra exclusiva en la cinemateca de Bogotá para personas en el colectivo y que estas lo recibieron de muy buena manera, pues “se veían reflejados en la pantalla”, lo que era una de las cosas más significativas para él.

Hablando sobre si es o no un filme familiar, afirmó de manera contundente que no lo es, pues hay temas muy fuertes como para un niño, pero que si considera que lo que se habla en esta son una conversación para tener en las familias, sin embargo, esta película no es el punto de partida para una introducción pedagógica.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause “En la diversidad cabemos todos y todas”:Tomás Chávez, guionista de la película ‘Caracas Avenue’ 09:05 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: