¿Cómo gestionar sus emociones? Psiquiatra dio recomendaciones para canalizar los sentimientos

Uno de los hábitos más importantes es tener una rutina y manejar los estímulos con moderación

Aury Lamadrid

La psiquiatra Patricia Guiribitey estuvo este viernes, 29 de agosto, por los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio para hablar sobre como se pueden manejar las emociones.

La experta comenta que uno de los hábitos más importantes es tener una rutina y manejar los estímulos con moderación, además de tener días de escape para poder balancearse.

La psiquiatra explicó algunos tips que en el día pueden ayudar a gestionar de mejor forma las emociones

Guiribitey, comenta que estas emociones las viven todos, pero estos tips ayudan a tener una salud mental balanceada.

Relaciones interpersonales, ¿qué tan importantes son?

Según la psiquiatra, estas cumplen un pilar fundamental de desarrollo y la mejor manera de manejarlas es poniendo límites y no siempre decir que sí, aprendiendo que no es malo decir que no.

La experta añadió que el estrés emocional sin manejar puede llegar a desatar emociones o comportamientos aún más dañinos.

Por último, Guiribitey, habló sobre la ansiedad, hablo que el sentirse ansioso es algo normal, pero la preocupación llega cuando se transforma en algo constante que afecte semanas, meses e incluso años; en ese momento se evalúa que tan severo es. Lo que recomienda es terapia para poder canalizar todas estas emociones y preocupaciones sobre el futuro.

¿Cómo gestionar sus emociones? Psiquiatra dio recomendaciones para canalizar los sentimientos

