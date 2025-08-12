¿Cómo prevenir lesiones y muerte súbita en el ejercicio? Estas son las recomendaciones clave
Christian Gil, residente de medicina deportiva, conversó con Salud y Algo Más sobre la prevención de lesiones deportivas.
¿Cómo prevenir lesiones y muerte súbita en el ejercicio? Estas son las recomendaciones clave
15:09
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Foto: GettyImages
Escuche la entrevista completa en Salud y Algo Más:
¿Cómo prevenir lesiones y muerte súbita en el ejercicio? Estas son las recomendaciones clave
15:09
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles