¿Cómo la meditación ayuda a bajar el estrés laboral? Experta explicó
Es muy común estar muy agobiado en el trabajo, por lo que la meditación es buena opción para aprender a manejar estas emociones, según comentó la experta.
Imagen de referencia. Foto: Getty Images.
La experta en respiración y yoga, Jennifer Leibovici, pasó este jueves, 28 de agosto, por los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio para hablar sobre cómo la meditación ayuda en el estrés laboral.
La especialista comenta que es muy común estar muy agobiado en el trabajo, por lo que la meditación es buena opción para aprender a manejar estas emociones, trayendo muchos beneficios.
Según la experta, estas reacciones desmedidas vienen por la amígdala del cerebro, que cumple la función de controlar el miedo, la ira y las reacciones; por lo que en estas situaciones esta se está encendiendo y generando una alarma interna antes de ser conscientes de lo que está pasando, así que no sabe como controlarlo.
Por esto, con los tips de Leibovici en temas de meditación se puede bajar la reactividad de la amígdala.
¿Meditación guiada o independiente?
Leibovici, explica que existe una meditación para todo el mundo “la meditación no tiene que ser únicamente vestidos de blanco y no pensar nada” enfatiza que esta actividad va mucho más allá de esto y que uno de sus objetivos es “bajar la actividad de la red neuronal por defecto”.
Tips de meditación para el estrés en el trabajo
- Estar consciente de sentir el cuerpo y presente en el momento, por un minuto
- Caja de respiración: se basa en una respiración en dos o tres tiempos, dependiendo de la capacidad pulmonar, inhalando por la nariz y soltando por la boca, como si se estuviera en una caja
- Inhalar en 5 tiempos y exhalar de la misma manera en un minuto
Escuche la entrevista completa:
