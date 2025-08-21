¿Cuándo un dolor de espalda lleva a cirugía? Ortopedista explica signos de alarma

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El ortopedista, traumatólogo y subespecialista en cirugía de columna, Darío Fernando Fuertes Bolaños, pasó este jueves, 21 de agosto, por los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio para hablar sobre los problemas de la columna.

Según el especialista, cuando se presenta un dolor constante que altere la función del sueño y que se presente en situaciones de la cotidianidad en los cuales antes no se daba, son unas señales para consultar con su médico.

¿Cuándo es necesaria la cirugía de columna?

Según Fuertes Bolaños, esta es una de las opciones finales de tratamiento y se considera cuando otras partes del cuerpo se están viendo afectados “la sensibilidad, la fuerza o la funcionalidad de alguna de otras partes como los esfínteres”.

¿Cuáles son los signos de alarma?

El ortopedista explica que estos signos son los que diferencian a un dolor leve de uno incapacitante y no se deben dejar pasar.

Dolor nocturno que afecte la función del sueño

Dolor frecuente en actividades que antes no generaban dolor

en actividades que antes no generaban dolor Fiebre generalizada

Cambios en la piel de la zona del dolor, como enrojecimiento

El traumatólogo enfatiza que estos dolores también son signos de alarma con personas con enfermedades preexistentes como cáncer y que estén en tratamientos endovenosos, como quimo o radioterapia.

Para finalizar, Fuertes Bolaños explica que quienes realizan estas cirugías pueden ser neurocirujanos u ortopedistas que ese especialicen específicamente en esta área y son los que ejecutan también las operaciones de descompresión en dónde muchas veces es necesario reducir huesos y remplazarlos por aparatos de estabilización que pueden ser tornillos o platinas.

Escuche la entrevista completa:

