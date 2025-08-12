Cáncer de seno: ¿Cómo se llega a la reconstrucción mamaria?, Especialista explicó

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La cirujana plástica reconstructiva Marcela Sánchez pasó por los micrófonos de Salud y algo más y conversó sobre la reconstrucción mamaria y su importancia para quienes sufren cáncer de seno.

Según la cirujana, “la reconstrucción mamaria, es un pilar fundamental del cáncer de seno, esto le devuelve a las mujeres su autoestima”, también menciona que en Colombia todas las EPS o seguros tienen acceso a cirujano plástico reconstructivo para quiénes padecen cáncer de seno, sin excepción.

¿Cómo funciona?

Según la especialista, existen varios escenarios, por lo que es normal que se trabaje en equipos multidisciplinarios para abordar de manera completa la enfermedad; el primer caso, que es cuando el cáncer es muy agresivo, se controla primero la enfermedad y luego se pasa a la reconstrucción que puede ser hecha con tejido propio o a través de prótesis dependiendo del caso.

A diferencia de cuando se llega de manera temprana al diagnóstico, se habla desde el primer momento sobre la reconstrucción.

Para pacientes que están en quimioterapias, normalmente esperan un tiempo de 3 semanas a un mes dándole tiempo a la médula ósea de recuperarse y en la radioterapia se espera 1 año.

¿Los quistes son normales?

Según Sánchez, las mujeres normalmente sí tienen quistes en los senos, pero enfatiza en que “lo más importante es hacer un diagnóstico y saber el estado del seno” por eso recomienda hacer el autoexamen de manera constante, para de esta manera estar pendiente de las señales de alerta.

Señales de alerta:

Un bulto firme y en crecimiento

Extensión en el pezón

Secreción en pezón

Cambios en la piel del seno o pezón

Escuche la entrevista completa aquí:

