Cáncer de seno: ¿Cómo se llega a la reconstrucción mamaria? Especialista explicó

Según la especialista Marcela Sánchez, existen varios escenarios, por lo que es normal que se trabaje en equipos multidisciplinarios.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images.

Aury Lamadrid

La cirujana plástica reconstructiva Marcela Sánchez pasó por los micrófonos de Salud y algo más y conversó sobre la reconstrucción mamaria y su importancia para quienes sufren cáncer de seno.

Según la cirujana, “la reconstrucción mamaria, es un pilar fundamental del cáncer de seno, esto le devuelve a las mujeres su autoestima”, también menciona que en Colombia todas las EPS o seguros tienen acceso a cirujano plástico reconstructivo para quiénes padecen cáncer de seno, sin excepción.

Puede leer:

¿Cómo funciona?

Según la especialista, existen varios escenarios, por lo que es normal que se trabaje en equipos multidisciplinarios para abordar de manera completa la enfermedad; el primer caso, que es cuando el cáncer es muy agresivo, se controla primero la enfermedad y luego se pasa a la reconstrucción que puede ser hecha con tejido propio o a través de prótesis dependiendo del caso.

A diferencia de cuando se llega de manera temprana al diagnóstico, se habla desde el primer momento sobre la reconstrucción.

Para pacientes que están en quimioterapias, normalmente esperan un tiempo de 3 semanas a un mes dándole tiempo a la médula ósea de recuperarse y en la radioterapia se espera 1 año.

¿Los quistes son normales?

Según Sánchez, las mujeres normalmente sí tienen quistes en los senos, pero enfatiza en que “lo más importante es hacer un diagnóstico y saber el estado del seno” por eso recomienda hacer el autoexamen de manera constante, para de esta manera estar pendiente de las señales de alerta.

Señales de alerta:

  • Un bulto firme y en crecimiento
  • Extensión en el pezón
  • Secreción en pezón
  • Cambios en la piel del seno o pezón

