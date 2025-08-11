La joven colombiana que creó un dispositivo portátil para prevenir el cáncer de mamá

A los 21 años, mientras estudiaba administración de empresas en el CESA, Valentina participó en una feria universitaria de emprendimiento junto a dos de sus compañeras. Su idea era crear un proyecto “de mujeres para mujeres”, de ahí, comenzaron a investigar problemas de salud femenina, y se dieron cuenta de que tenían que poner su foco en el cáncer de mama.

Según Agudelo, el cáncer de mama tiene una tasa de supervivencia superior al 95% si se detecta temprano, pero sigue siendo una de las principales causas de muerte por cáncer en mujeres: “Esto ya no es un problema médico, es uno operativo, si damos acceso a la detección temprana, las mujeres van a sobrevivir”, afirmó Agudelo.

De aquí salió Julieta, un dispositivo portátil, sin radiación y no invasivo que analiza la conductividad eléctrica del tejido mamario en busca de anomalías, no es un reemplazo para las mamografías, sino que crea prioridad a las pacientes que llegan a necesitar estos exámenes.

“El objetivo es que si las mujeres no pueden llegar a los exámenes, los exámenes lleguen a ellas”, explicó Agudelo. Este enfoque ha permitido que Julieta se utilice en campañas de salud en regiones rurales y/o apartadas, en alianza con La Liga Contra El Cáncer o la Fuerza Aérea.

Evidentemente, el desarrollo de Julieta implicó superar el esceptisimo y varias barreras técnicas: “Una administradora, de 21 años, hablando de detección de cáncer de mama no genera mucha confianza. Por eso me rodeé de aliados en oncología, regulación y desarrollo de dispositivos médicos”, señaló.

El nombre del dispositivo es un homenaje a Julieta Lanteri, médico de argentina pionera en llevar atención médica a zonas remotas y en promover los derechos de las mujeres. A día de hoy, el dispositivo ya está patentado y en proceso de expandirse a otras ciudades de Colombia.

Agudelo también proyectó nuevas aplicaciones: “Si existe Julieta para el cáncer de mama, debería existir un ‘ Romeo ’ para el cáncer de próstata o testicular.” adelantó.

Escuche la entrevista completa aquí:

