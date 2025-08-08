El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Día internacional del orgasmo femenino: ¿Cuál es la importancia de hablar sobre placer sexual?

El ginecólogo Germán González pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar sobre el día mundial del orgasmo femenino.

Según el especialista, dos tercios de las mujeres presentan problemas con los orgasmos y 1 de cada 3 nunca han experimentado uno.

El ginecólogo explicaba que dentro de la sociedad e increíblemente en la medicina, aún existe tabú para hablar sobre estos temas y la satisfacción femenina, lo que limita también el placer de las mujeres.

Por esto, enfatiza en quitar el estigma “es un derecho corporal de las mujeres el experimentar un orgasmo”.

El Dr. González explica que existen tres grupos de mujeres las cuales presentan un desinterés frente a las relaciones sexuales, el primero se conforma por quienes nunca han experimentado un orgasmo, el segundo por jóvenes mayormente que están sufriendo de infecciones o molestias que no les permiten practicarlo y por último quienes por causas hormonales y emocionales perdieron el deseo.

Un punto clave que menciona el especialista es el diálogo en estas situaciones para normalizarlo y de esta manera resolver el problema de no experimentar orgasmos.

El clítoris, según el ginecólogo, tiene más de 8.000 terminaciones nerviosas y el 95% de los orgasmos lo involucran, aunque existen varios tipos de estos, como lo son el orgasmo vaginal y a través del punto g.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause Día internacional del orgasmo femenino: ¿Cuál es la importancia de hablar sobre placer sexual? 15:51 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: