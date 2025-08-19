¿Las cirugías estéticas pueden ayudar contra el bullying? Cirujano plástico dio detalles

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El cirujano cosmético, Jose Vitto, estuvo en los micrófonos de Salud y algo más, este 19 de agosto, para hablar sobre cómo el bullying ha influido en que los adolescentes para querer hacerse intervenciones quirúrgicas y cambiar su apariencia.

Actualmente, según el especialista, se está en un auge de cirugías plásticas en adolescentes, pues hay mucho bullying por su apariencia física “esta tortura psicológica ha llevado hasta al suicidio de algunos jóvenes, por lo que se ve la tendencia de los adolescentes que quieren corregir sus defectos”.

Por esto, el cirujano enfatizó en que es muy importante evaluar el estado emocional del paciente y el apoyo familiar, así el especialista puede saber y encontrar “esas banderitas rojas”, las cuales requieren un apoyo y evaluación psicológica para que no se arrepientan de la intervención que están por hacerse.

¿Cuáles son los procedimientos más comunes?

Vitto explicó que el paciente más pequeño que ha operado ha sido de 15 años, esto con el consentimiento de los padres y asesoría psicológica necesaria para poder llevar la intervención.

Las operaciones que son más recurrentes en estos pacientes son:

Aumento de senos

Rinoplastia

Abdominoplastia

Para finalizar, el cirujano explicó que nunca ha tenido un paciente que se arrepienta de su intervención, siempre los ve mejores, más felices y más satisfechos, pero sí remarca que las cirugías no son la solución para el bullying.

Escuche la entrevista completa aquí:

