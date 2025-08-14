El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cuáles son los problemas de sexualidad más comunes relacionados con el sobrepeso? Sexólogo explica

El médico, cirujano y sexólogo, Fernando Rosero Mera, estuvo este jueves 14 de agosto en los micrófonos de Salud y algo más para hablar sobre la relación del sobrepeso y el sexo.

El especialista explica que 8 de 10 personas que tienen sobrepeso también presentan problemas con su sexualidad, manifestó que lo usual es que cuando no se sienten bien con su cuerpo tampoco se sienten bien para estar con alguien de manera sexual.

Rosero expresó que los hombres con sobrepeso sufre una disminución significativa de la testosterona, la cual es la hormona de la sexualidad, por esto se genera un decrecimiento del deseo sexual.

Le puede interesar. Conozca algunas enfermedades que pueden afectar el deseo sexual, según experto

¿Cuáles son los problemas de sexualidad más comunes?

El sexólogo comentó que dentro de los problemas más comunes están:

Disfunción eréctil

Disminución del deseo sexual

Problemas de lubricación

Dolor en las relaciones sexuales

El especialista enfatiza en dos cosas, la primera es que si se empieza con el viaje de bajar de peso, que no es fácil “no hay una fórmula mágica para todas las personas“, no es únicamente bajar, es mantenerlo, hacerlo de forma saludable y asistida.

La segunda es, aunque socialmente se considera que los hombres poseen mayor apetito sexual, el especialista comenta que realmente las mujeres llegan a ser mucho más sexuales, pero que esto se manifiesta de formas diferentes porque a la final, son las mismas hormonas solo que en proporciones diferentes.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause Mostrar Opciones ¿Cuáles son los problemas de sexualidad más comunes relacionados con el sobrepeso? Sexólogo explica 04:33 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles Imagen de referencia. Foto: Getty Images.

Escuche W radio en vivo aquí: