Rinoplastia funcional y estética: ¿cómo es este procedimiento? Experto explica riesgos y beneficios

La rinoplastia es una cirugía que se ha convertido muy común, pero que a diferencia a lo que muchos piensan, no siempre se trata de un proceso estético, pues en varios casos, tiene que ver con la funcionalidad de la nariz.

Además de ser médico especialista en cirugía plástica estética y reconstructiva, Luis Devoz, es miembro de la American Society of Plastic Surgeons, la mayor organización especializada en cirugía plástica en el mundo.

En esta ocasión, el doctor Devoz fue consultado sobre la operación de la rinoplastia, en la que aseguró que los cirujanos deben tener el concepto claro de lo que es la nariz: “Tenemos que entender que la nariz es un órgano que, además de tener un concepto estético (...), finalmente la nariz es el órgano de la olfacción, que es la entrada del aire al organismo, por lo que cumple una función fundamental, que el cirujano debe respetar", aseguró el especialista.

A la hora de realizarse una rinoplastia, deben tenerse en cuenta varios factores y exámenes previos: “primero, un interrogativo exhaustivo sobre los antecedentes del paciente, así como de la función respiratoria, si el paciente sufre de alergias, rinitis, buena respiración, sangra o no sangra por la nariz, si ha tenido traumatismos, que nos permite ubicarnos en un contexto particular. Cada persona tiene una historia clínica distinta, que a partir de ella, abordaremos cuáles son las características del paciente para realizar un planeamiento con respecto a la cirugía”, aclaró el especialista.

Ante la pregunta sobre las variables que se deben tomar en cuenta en esta cirugía, en especial a aquellas personas que no quedaron contentos con el resultado, el cirujano afirmó que “desafortunadamente, como cualquier otro procedimiento quirúrgico, la rinoplastia, que no es la excepción, esta sometida a unas variables que el cirujano y el paciente no gobiernan, como es el caso de la cicatrización, la inflamación, la memoria de los tejidos, las pieles gruesas (...), que hace que el 15% de las narices van a necesitar una reintervención”, comentó Devoz.

Para conocer más detalles sobre este procedimiento, así como las consecuencias, el cuidado o los distintos beneficios, escuche la entrevista completa aquí.

