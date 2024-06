Colombia es el #1 en recibir pacientes extranjeros para procedimientos estéticos

En un evento que reúne a más de mil expertos de noventa países, el Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) en Cartagena reveló una significativa reducción en la cantidad de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos en Colombia, país anfitrión del evento.

Según la Encuesta Global Anual de ISAPS, el número de procedimientos quirúrgicos en Colombia disminuyó en un 42%, mientras que los procedimientos no quirúrgicos bajaron un 39% en comparación con el año anterior.

A pesar de esta reducción, Colombia sigue siendo un destino líder para la cirugía plástica, encabezando la lista de países con mayor proporción de pacientes extranjeros. El informe detalla que en 2023 se realizaron 447,268 procedimientos estéticos en Colombia, de los cuales 270,870 fueron quirúrgicos y 176,399 no quirúrgicos. Los pacientes extranjeros provienen principalmente de Estados Unidos, Venezuela y Ecuador, atraídos por la reputación de los cirujanos plásticos colombianos.

Procedimientos más comunes en Colombia

En Colombia, los procedimientos más populares siguen siendo la liposucción y los inyectables.

El país se encuentra en el top 10 mundial de procedimientos quirúrgicos de liposucción, con 39,744 intervenciones, y abdominoplastia, con 20,195 intervenciones. Además, Colombia destaca en la depilación como procedimiento no quirúrgico, con 28,288 tratamientos realizados.

La doctora Lina Triana, presidenta de ISAPS, comentó: “Sin duda, Colombia es un destino seguro para la cirugía plástica. Tenemos estándares internacionales y somos un país fuerte en seguridad del paciente”.

Estadísticas detalladas y preferencias

El desglose de procedimientos en Colombia muestra que la cirugía de párpados, la rinoplastia y el aumento de labios son las intervenciones más comunes en cara y cabeza, mientras que la liposucción y el aumento de glúteos lideran en el cuerpo y extremidades. En términos de procedimientos no quirúrgicos, la toxina botulínica fue la más común, representando el 42% del total.

A nivel global, la encuesta de ISAPS indicó que en 2023 se realizaron 34.9 millones de procedimientos estéticos, lo que representa un aumento del 3.4% respecto al año anterior. De estos, 15.8 millones fueron quirúrgicos y 19.1 millones no quirúrgicos, mostrando un crecimiento general del 39.2% en los últimos cuatro años.

Al igual que en 2022, la liposucción fue el procedimiento quirúrgico más común en 2023, con más de 2.2 millones, seguido de la mamoplastia de aumento, la blefaroplastia, la abdominoplastia y la rinoplastia.

Los procedimientos no quirúrgicos más populares son la toxina botulínica, el ácido hialurónico, la depilación, el tensado de piel no quirúrgico y la reducción de grasa no quirúrgica.

Todos los procedimientos faciales y de cabeza muestran un notable crecimiento respecto al año anterior, con más de 6.5 millones de procedimientos y un aumento del 19.6%. Los procedimientos principales fueron la blefaroplastia con más de 1.7 millones y un aumento del 24%, la rinoplastia con 1.1 millones de procedimientos y un aumento del 21.6%, y el aumento de labios/procedimiento perioral con 0.9 millones y un aumento del 29%.

Turismo médico y calidad en Colombia

Colombia, junto con México, Turquía, Siria y Tailandia, se posiciona entre los países que más pacientes extranjeros reciben para procedimientos estéticos. La doctora Triana subrayó la importancia de mantener altos estándares de calidad y seguridad para continuar atrayendo pacientes internacionales.

“Tenemos que seguir trabajando con disciplina y sin pausa, mostrando la calidad tanto de los cirujanos plásticos como de los centros quirúrgicos del país”, afirmó Triana.

La infraestructura y la tecnología de punta en clínicas y hospitales colombianos, junto con la formación de médicos y especialistas, son factores clave para consolidar a Colombia como un epicentro de salud en Sudamérica.

Sobre el Congreso Mundial de ISAPS

El Congreso Mundial de ISAPS se desarrolla en Cartagena del 11 al 15 de junio y es una plataforma para discutir las últimas investigaciones, innovaciones y problemas de seguridad del paciente. Congrega a más de 1000 especialistas de 90 países y 350 profesores invitados, en el Centro de Convenciones Las Américas.

Hoy en día la ISAPS incluye a los cirujanos plásticos estéticos y reconstructivos más respetados del mundo de más de cien países. ISAPS es la única organización que recopila este tipo de datos globales anualmente.