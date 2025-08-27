El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Olvidar cosas cotidianas es un síntoma de Alzheimer? Neurólogo responde

Este miércoles, 27 de agosto, en el marco del estreno de su nuevo libro, el neurólogo Leonardo Bello, pasó por los micrófonos de Salud y Algo más y explicó si los olvidos comunes son síntomas de Alzhéimer.

‘Para que no se te olvide’ es el nuevo libro del especialista neurológico, en este se da respuesta a preguntas relacionadas con el Alzhéimer.

¿Los olvidos ordinarios son indicios de Alzhéimer?

De acuerdo con el especialista, este tipo de olvidos son muy frecuentes, no obstante, no son síntomas o indicios de Alzheimer, “El cerebro olvida más de lo que puede recodar”.

Asimismo, explicó que estos olvidos se deben a diferentes causas, pero la más usual es realizar actividades con la atención puestas en otras cosas.

Sin embargo, es importante verificar si además de la pérdida de memoria, se presentan estos síntomas:

Fatiga

Depresión

Falta de sueño

Es ahí cuando se debe hacer un chequeo médico y determinar si hay alguna enfermedad.

¿El ejercicio físico y la buena alimentación previene las enfermedades neurodegenerativas?

El doctor Leonardo Bello, confirmó que sí es posible, sin embargo, no existe una forma absoluta de prevenir las enfermedades neurodegenerativas.

Asimismo, brindó dos recomendaciones para enfrentar estas a enfermedades:

Generar reserva cerebral a través de ejercicio y luna buena alimentación priorizando la proteína. Producir reserva cognitiva, esto quiere decir, se debe enseñarle al cerebro a nuevas actividades, como leer, aprender un nuevo idioma o aprender un arte.

Estas son las mejores formas de enfrentar demencia en edades avanzadas

¿Qué es la memoria?

Finalmente, el especialista aseguró que la memoria es un impulso bioquímico que el cerebro recibe a través de los sentidos y que guarda en las neuronas en forma de proteína.

Escuche la entrevista completa: