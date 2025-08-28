Más de 7.000 colados de TransMilenio han saldado su comparendo con trabajo comunitario en Bogotá

Bogotá

Diariamente, decenas de personas evaden el pago en el sistema de transporte público en Bogotá, una infracción que está contemplada en la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y genera una falta tipo 2 de $189.800.

Quienes cometen esta infracción tienen la posibilidad de pagar la multa con descuento durante los primeros cinco días hábiles o conmutarla participando en un programa comunitario o actividad pedagógica.

Según datos de la Secretaría de Seguridad, en lo corrido de este año, más de 7.000 personas a quienes les han impuesto comparendos por convivencia “han optado por saldar su deuda con la ciudad, a través de labores comunitarias como recoger basuras en quebradas, sembrar semillas en humedales, pintar y embellecer parques o limpiar monumentos”.

Sumado a esta conducta, las infracciones más recurrentes dentro del sistema siguen siendo: portar armas cortopunzantes, evadir el pago del transporte, ingresar o salir por puertas no autorizadas, consumir sustancias psicoactivas cerca de instituciones educativas y participar en riñas.

