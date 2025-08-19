Ladrón que estaba robando cable terminó atrapado debajo de estación de TransMilenio en Bogotá. Foto: suministrada.

Bogotá

En medio de actividades de control del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, la Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura en flagrancia de un hombre de 30 años que se encontraba robando cable.

Los uniformados, en medio de las estaciones del Sistema sobre la Avenida Caracas, evidenciaron un agujero a un costado del vagón observando a una persona atrapada dentro del mismo y alrededor gran cantidad de trozos de cable encauchetado.

En medio de la situación se logró salvaguardar la vida del ciudadano.

Así mismo, se logró la recuperación de 56 fragmentos de fibra óptica, aproximadamente 75 metros.

Esta persona fue puesta a disposición de la autoridad competente.