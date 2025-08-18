Actualidad

Video: Por no dejarlo colar en TransMilenio, hombre golpeó a Policía

El hombre capturado agredió al Policía con puños y mordiscos

Hombre atacando a policía. Foto:

Hombre atacando a policía. Foto:

Este fin de semana se hizo viral un video en redes sociales en donde se ve a un hombre agrediendo a un uniformado de la Policía Metropolitana de Bogotá que no le permitió colarse al sistema TransMilenio, justo en la estación Ricaurte sobre la Carrera 30.

“Una persona ingresa de manera irregular a la estación, es requerido por el uniformado que se encontraba de servicio. Sin embargo, el ciudadano reacciona de manera violenta, no permitiendo la identificación ni el registro a personas”, dijo la coronel Maryam Moreno, comandante del Transporte Masivo de Transmilenio.

Según la coronel Moreno el hombre fue dispuesto ante las autoridades competentes por el delito de violencia contra servidores públicos.

Escuche W radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad