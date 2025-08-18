Video: Por no dejarlo colar en TransMilenio, hombre golpeó a Policía

Este fin de semana se hizo viral un video en redes sociales en donde se ve a un hombre agrediendo a un uniformado de la Policía Metropolitana de Bogotá que no le permitió colarse al sistema TransMilenio, justo en la estación Ricaurte sobre la Carrera 30.

“Una persona ingresa de manera irregular a la estación, es requerido por el uniformado que se encontraba de servicio. Sin embargo, el ciudadano reacciona de manera violenta, no permitiendo la identificación ni el registro a personas”, dijo la coronel Maryam Moreno, comandante del Transporte Masivo de Transmilenio.

Según la coronel Moreno el hombre fue dispuesto ante las autoridades competentes por el delito de violencia contra servidores públicos.

Escuche W radio en vivo aquí: