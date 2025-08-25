Actualidad

Cuatro troncales de TransMilenio afectadas por falla mecánica de un articulado

Cientos de personas decidieron caminar por los rieles del Tren de la Sabana para lograr llegar a sus destinos.

People commute in the bicycles and transmilenio public transport system during the &#039;&#039;No Car Day&#039;&#039; in Bogota, Colombia in which private cars and vehicles including motorcicles are banned to improve the cities air and pollution, on February 2, 2023. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

People commute in the bicycles and transmilenio public transport system during the ''No Car Day'' in Bogota, Colombia in which private cars and vehicles including motorcicles are banned to improve the cities air and pollution, on February 2, 2023. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Desde horas de la mañana de este lunes 25 de agosto, TransMilenio informó que debido a fallas mecánicas de un bus articulado en la Avenida Caracas con calle 72 se tuvo que cerrar la estación de la calle 76.

Sin embargo, con el paso de las horas, la situación de movilidad se complicó afectando a los cientos de usuarios que se movilizan por la troncales de la Calle 80, Norte, Suba y NQS.

“Adelantamos acciones para orientar a los usuarios que caminan por la vía para que accedan a las estaciones y puedan abordar los buses”, informaron desde TransMilenio.

Por ahora, varios usuarios de TransMilenio hicieron uso de las vías férreas del Tren de la Sabana para caminar y llegar a sus destinos.

