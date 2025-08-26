¿Cómo saber si estamos mendigando amor? Experto responde
El licenciado en pedagogía, Daniel Andrés Mora, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio y habló sobre el acto de mendigar amor hacia otra persona.
Esto se explica como un patrón en el que una persona, por baja autoestima y dependencia emocional, súplica por afecto, atención y aprobación de otra persona en una relación, sacrificando su propia felicidad, dignidad y necesidades para mantenerla.
El licenciado Mora explicó uno de los aspectos claves en una relación: “Hay que solicitar, hay que saber pedir las cosas y qué pedir. Muy importante en los actos de amor. Eso nos va a llevar a que tengamos acuerdos y compromisos. Vamos a tener una serie de compromisos y ya sobre esos compromisos podemos hacer unas exigencias de que se cumpla el compromiso”.
Sobre los sentimientos que una persona siente al mendigar amor, el especialista afirmó: “Uno empieza a sentir una desolación, todos hemos pasado por esa sensación en la que uno insiste, insiste y no es escuchado, una y otra vez, es una tristeza profunda, un sentido de humillación, de desprecio, la señal más clara es que hablamos, conversamos, tratamos de hablar y no hay una recepción para cumplir con el compromiso varias veces, nos empiezan a echar en cara que estamos pidiendo cosas excesivamente como pedir llegar a tiempo a una cita, eso ya sería un problema en una relación tóxica, sientes que no eres merecedor de esos esfuerzos”.
Mora también explicó el llamado efecto IKEA, habitual en este tipo de situaciones: “El efecto IKEA es esta estructura donde la tienda de muebles te envía los muebles no armados porque y eso tiene una razón de ser detrás y es que el de que tú tengas que hacer esfuerzos por construir el mueble hace que lo valores mucho más y comprar uno que ya está armado, eso no habla de una estructura caprichosa, ni consentida, habla de una estructura de merecimiento”.
Sobre como poner límites sin que la otra persona se vaya, Mora comentó: “Hay que trabajar heridas de apego y de validación que ya hemos tenido en la infancia. Todos tenemos, por favor, oyentes, todos tenemos heridas y traumas. Antes no se podían atender, ahorita tenemos muchos espacios para ir a hacer ese trabajo porque si no trabajamos nuestras heridas, el exceso de miedo a perder al otro no nos va a dejar poner límites.”
Además, dio su opinión sobre frases que pueden indicar que se está mendigando amor como, 'No soy suficiente para ti’: “Estas frases podrían ser un indicativo de que se está mendigando amor, aquí está un poco más complicado, esos son ecos del niño, la niña herida de nosotros reclamándole cosas a nuestros padres y se están proyectando a otras cosas.”
Reviva la entrevista completa a continuación:
