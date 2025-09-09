El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Habla de los sueños y su papel en la sociedad”: María Isabel Rueda sobre su exposición en MAMBO

Este martes, 9 de septiembre, habló en los micrófonos de La Hora del Regreso la reconocida artista cartagenera María Isabel Rueda, quien se refirió a su exposición individual en MAMBO, en Bogotá, llamada ‘El oráculo de la noche‘, que está disponible desde el 26 de junio hasta el 5 de octubre.

"El trabajo de Rueda se centra en el entrelazamiento de la estética gótica, que usualmente remite a una imaginería en blanco y negro, con el ambiente cálido, confuso y exuberante del trópico habitado por vampiros y fuerzas oscuras“, explicó MAMBO en su cuenta de Instagram

Así, Rueda dijo en este medio que gran parte de su trabajo “son dibujos en blanco y negro, algo que parece contradictorio porque uno siempre que piensa en el Caribe piensa en imágenes coloridas”.

Resaltó que su obra “se caracteriza por el blanco y negro en muchas técnicas, y hace parte de un grupo de un movimiento que ha ocurrido en Colombia que es el gótico tropical”.

“Parecería una contradicción, pero es una de las características principales y por lo cual mi obra es reconocida en más países”, agregó.

Por otro lado, se refirió a su exposición en mambo y resaltó: “Habla de los sueños y el papel de estos en nuestra sociedad. Es cómo a través de los sueños podemos construir un futuro diferente".

Así presentó MAMBO la exposición de María Isabel Rueda

Escuche la entrevista completa a continuación:

Escuche W Radio en vivo: