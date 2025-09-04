La historia detrás del libro ‘Matar al papito. Por qué no te gusta el reguetón (y a tus hijos sí)’

‘Matar al papito. Por qué no te gusta el reguetón (y a tus hijos sí)’, es un libro que explora la cultura urbana de la sociedad por medio de algunos de los géneros más escuchados en población joven y joven-adulta, como el trap y el reguetón, y por qué a las nuevas generaciones este tipo de música les gusta, mientras que a otras no.

Por esta razón, en los micrófonos de La Hora del Regreso habló autor, Oriol Rossell, quien explicó lo que lo llevó a escribir este libro.

“La música juvenil, si para algo sirve, es para distinguir a los jóvenes de los adultos, entonces muchas veces este ánimo de ruptura se articula a través de la obscenidad y lo vemos infinidad de veces en la música pop”, inició explicando Rosell sobre la razón de su libro.

Explicó, además, que estas diferencias de gustos entre jóvenes y adultos en materia musical “es normal”, pero que, “más allá de lo que se opine de las letras, la música juvenil tiene la labor de desafiliar a los adultos”.

“Generaciones nacen y mueren por una ruptura”

El escritor subrayó que en materia musical “las generaciones nacen y mueren por una ruptura, siempre. Obviamente por como se relaciona el ser joven con la música, todos estamos convencidos de que lo que escuchamos cuando éramos jóvenes es mejor que la música de cualquier otro”.

Y agregó: “Los adultos no nos entendemos como adultos, nos seguimos creyendo jóvenes”, y según dijo, de esa idea nació el nombre de ‘Matar al papito’.

“Una de las razones por las que escribí el libro es porque estoy cansado de escuchar a padres y madres indignados porque a sus hijos no les gusta, por ejemplo, Nirvana. Seguimos pensando que es música juvenil, actual y plenamente vigente, pero no podemos pretender que esos chicos conecten con un discurso de hace 35 años", concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

