Hay que romper tabúes: Autora de ‘Pussypedia’, libro que busca deconstruir prejuicios sobre la pussy / Yulia Reznikov

Zoe Mendelson, escritora de ‘Pussypedia’, la guía que busca deconstruir prejuicios y responder a todas las preguntas sobre la ‘pussy’, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio y entregó detalles de este libro.

Según dijo, aunque hay mucha más visibilización de la zona íntima de la mujer, “sigue habiendo mucho tabú en la forma en la que experimentamos nuestros cuerpos".

De acuerdo con lo que dijo, hay muchos factores que hacen que este tabú siga presentan cuando se menciona la vagina, el orgasmo, la masturbación, el clítoris y más, pero uno de los más grandes es el patriarcado.

“El patriarcado estigmatiza un cuerpo femenino, lo ven como manera de oprimir, es una herramienta del patriarcado”, dijo.

Además, explicó que ‘pussy’ es como la palabra que refiere a toda la zona íntima y este tipo de acciones como el orgasmo y la masturbación.

“Le decimos vagina, pero esto solo se refiere al tubo que conecta la vulva al útero, la vulva es lo que se ve afuera, no hay una palabra que describe todo”, detalló.

Por otro lado, en el libro menciona cosas de la ciencia y el paso de esta que ayudan a entender los cambios que ha tenido la sociedad frente a estos temas.

“La ciencia está cambiando todo el tiempo, descubrimos muchas cosas, la ciencia cambia. Por ejemplo, por mucho tiempo pensamos que las mujeres no eyaculaban y ahora hay muchas personas que eyaculan”, dijo, concluyendo que no todas las mujeres tienen vulva y que no todas las personas con vulva son mujeres.