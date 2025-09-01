El código iframe se ha copiado en el portapapeles

No es llegar, es llegar y dejar huella: Samuel Hincapié, colombiano que sueña con jugar en la NBA

Para todo amante del baloncesto en el mundo o, por lo menos, para la mayoría, llegar a la NBA es el sueño máximo y, ahora, Samuel Hincapié, antioqueño de 22 años que juega para el Le Moyne College, de Nueva York, en la división uno de la NCAA (liga universitaria de mayor rango en Estados Unidos antes de la NBA), n o es ajeno a ese camino.

Por este motivo, Hincapié habló en los micrófonos de La Hora del Regreso, de W Radio, para dar detalles de lo que ha sido su carrera hasta hoy y cómo trabaja para llegar a la NBA.

Hincapié, en su primera intervención, explicó que mantiene una rutina de entrenamiento con varias sesiones al día, llegando hasta tres.

“Se trabaja el tema de la preparación física y mental. El primero es en el gimnasio levantando pesas, el segundo ya es en la cancha, en donde hacemos acondicionamiento físico y luego tenemos un entrenamiento enfocado en tiros con muchas repeticiones. Ya la última sesión es como equipo, vamos todos y se trabajan temas tácticos que es lo más cercano a cuando uno juega”, relató.

“Todos soñamos con llegar a la NBA”

Debido a la división de la NCAA en la que Hincapié juega, el antioqueño está a un paso de pisar la NBA, motivo por el cual dijo que es una “satisfacción muy grande por todos los esfuerzos que se han hecho tanto familiares como personales”.

Sin embargo, resaltó que para llegar a la NBA se necesita trabajar, incluso, aún ya estando allí.

“Yo digo que hasta el momento en que no esté allá no dejaré de trabajar. Incluso, estando allá es cuando más entrenamiento y más sacrificios se deben hacer”, dijo.

Y agregó: “ No solamente es llegar y decir que llegué, sino llegar y dejar huella ”.

En caso de llegar, Hincapié sería el segundo colombiano en pisar la liga máxima del baloncesto en el mundo, pues anteriormente ya lo hizo el oriundo de Casanare, Brian Angola, que jugó en los Orlando Magic.

“Acá no basta con ser talentoso porque todos los jugadores son muy completos, muy atléticos y físicos”, dijo el basquetbolista paisa.

¿En cuáles franquicias sueña jugar?

Hincapié reveló que su aspiración más grande es jugar en Los Angeles Lakers, franquicia por la que pasaron leyendas como Kobe Bryant y LeBron James.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause No es llegar, es llegar y dejar huella: Samuel Hincapié, colombiano que sueña con jugar en la NBA 11:03 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: