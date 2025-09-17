El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directora de la FILSAI dio detalles del evento: escritores invitados y mucho más

María Matilde Rodríguez, escritora y directora de la Feria Insular del Libro de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, habló en los micrófonos de La Hora del Regreso este miércoles, 17 de septiembre, para dar detalles de lo que es este evento que inició este día y se extenderá hasta el sábado 20 de este mes.

Rodríguez inició explicando que la idea de crear esta feria en esa región colombiana “nació de que llevamos más de 15 años haciendo talleres lectores, impulsando el tema literario y tenemos un sello literario que se llama la Raya en el ojo”.

Agregó que “la desembocadura de esos proceso es la circulación. Decidimos traer los libros y las editoriales, y hacer un acto que nos permita relacionarnos con el resto de la vida editorial”.

Por otro ladeo, la directora de la FILSAI comentó que el país invitado de esta edición 2025 es Jamaica. Adicionalmente, dijo que en el evento habrá escritores de Colombia y otras naciones como Trinidad y Tobago, España, Cuba y Camerún.

Finalmente, Rodríguez se refirió a la importancia de que San Andrés sea el epicentro de la feria.

“San Andrés es el único lugar de Colombia que tiene relaciones directas con la gran cuenca del Caribe”, resaltando que cuando se habla de esta región en el país únicamente se piensa en ciudades como Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, pero la isla también hace parte de ello.

“Es estratégica esa mirada, en Colombia ese puente (con más países caribeños) solo existe por acá”, concluyó.

Si desea conocer más información sobre la Feria, haga clic en este enlace: https://www.filsai.org/

Escuche la entrevista completa a continuación:

