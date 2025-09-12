“Mientras yo disfrute lo que hago lo seguiré haciendo”: María Conchita Alonso sobre su nueva música

La cantante y actriz María Conchita Alonso, pasó por los micrófonos de La Hora de Regreso de W Radio este 12 de septiembre, en dónde habló de su próximo lanzamiento, un disco de versiones tropicales de sus éxitos.

Esta artista es una de las grandes responsables de la apertura de la comunidad y público latino en Estados Unidos.

La idea de este nuevo álbum nace de una presentación que hace a regañadientes, dice la cantante, pues era con orquestas de música tropical, “a mí nunca me había llamado la atención la música tropical” por esto se negaba a hacerlo, una vez en ensayos y la presentación se dio cuenta de que lo había disfrutado mucho, así que cuando llegó la propuesta de su manager del disco, aceptó “mientras yo disfrute lo que hago lo seguiré haciendo”.

¿Qué piensa de que siga presente en generaciones actuales?

“Algo bueno hice para que esto siga estando allí”, dijo la cantante refiriéndose a la presencia de su música en la actualidad.

Además, contó que no le molestan las nuevas versiones. “Me gusta que cada artista le da su toque, cada quien tiene su forma de hacerlo”, le agrada que cada artista siga expresándose con las canciones que ella dio a conocer y considera suyas.

Comentó que aunque se ha equivocado mucho, siempre ha sido honesta y transparente. “Mientras tú no hagas algo que hiera o destruya a otras personas es válido”, eso es lo que la ha definido a ella hoy en día y tiene claro que no existe la perfección.

Con respecto a su gran carrera, a pesar de ser la primera actriz latina que estuvo en Broadway, confiesa que le gusta más el cine, pues la da un poco más de libertad.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause “Mientras yo disfrute lo que hago lo seguiré haciendo”: María Conchita Alonso sobre nueva música 15:19 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: