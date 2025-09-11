“Tengo muchas ganas de cantar en Bogotá”: Silvana Estrada sobre participación en Festival Cordillera
Silvana Estrada trae una gran banda y un show que mezcla su último álbum y el que viene
“Tengo muchas ganas de cantar en Bogotá”: Silvana Estrada sobre participación en Festival Cordillera
Silvana Estrada. Foto: W Radio
La cantante mexicana Silvana Estrada pasó por los micrófonos de La Hora de Regreso de W Radio este 11 de septiembre, en dónde habló de su gran emoción por volver a tocar en Bogotá en el Festival Cordillera.
Ella estará en el escenario Aconcagua a las 5:00 pm, el sábado 13 de septiembre.
Para este festival la artista comenta que trae una gran banda y un show que mezcla su último álbum y el que viene, por lo que esa presentación la tiene “emocionada”.
Uno de los temas que más se hablan en sus canciones es el amor por lo que dice “es un tema infinito, que está construida la emoción a través de muchas cosas que al final no se involucran”, para ella las canciones tristes que dice que son su mayoría, las disfruta mucho, pues ve al público conmovido, llorando y eso también la conmueve a ella.
¿Cuáles son sus sonidos?
Hablando del género que la representa, dice que es algo muy difícil de definir, pero que su público la categorizó en el ‘chamber folk’ o folk de cámara.
Por parte de su inspiración habla que creció escuchando música folclórica latinoamericana, como Mercedes Sosa o Toto la Momposina, entre otras mujeres con voces grandes y fuertes, lo que comenta fue lo que la inspiró a cantar.
Con respecto a su público, reconoce que es muy variado y eso le gusta “podría ser mucho más nicho” pero incluye muchísima gente, por eso la influencia es importante también, aunque recoge estas mujeres en su inspiración y trata de homenajearlas, escribe desde su época y sus experiencias.
Escuche la entrevista completa:
