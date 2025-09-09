“Para hacer una colaboración se debe encontrar qué tenemos en común”: Duplat

Duplat llegó a los micrófonos de La Hora del Regreso, en donde hablo sobre su última colaboración con Andrés Cepeda y sobre cómo ha llegado a encontrar su esencia en la música.

El artista cuenta que su carrera en la música empieza desde muy pequeño, pues quiso ser pianista profesional, hasta que en una competencia en México perdió contra un competidor ruso, y allí es donde decidió tomar otro camino.

Cuenta que constantemente es comparado con artistas como Fito Paez, Charly García y Franco de Vita por su habilidad en el piano, pero explicó que en el contexto pop actual simplemente no existen referentes de pianistas, pero que no es que busque ser como ellos.

Colaboraciones musicales

En la nueva canción ‘Dulce y Amarga’, habló de como encontró con Andres Cepeda ese espacio para hacer las cosas como les gustan, de forma análoga, que se sientan reales, por eso es que se enfocaron en que esta canción tuviese un mensaje, una moraleja.

En el tema de composición remarcó que para hacerlo bien y tenga profundidad, lo hace desde la desdicha “no es que ande sufriendo, pero la música sí debe ser una respuesta al dolor”.

También comentó que sus colaboraciones con Manuel Medrano era sobre lo que había en común, “para hacer una colaboración se debe encontrar qué tenemos en común” y que con él comparten un gusto por el funk que muchas personas no conocen.

¿Qué viene para Duplat?

El cantante dijo “lo que quiero hacer algo ahorita es canciones que tengan profundidad”, también comentó que hay una gira planeada y que se viene mucho trabajo.

Escuche la entrevista completa:

Escuche W radio en vivo: