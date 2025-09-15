El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Hemos decidido botar la casa por la ventana”: Bako de ‘The Mills’ sobre su concierto de los 20 años

La banda The Mills pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio y entregaron detalles sobre su concierto de 20 años.

Bako afirmó que para el 2027 celebrarán 20 años juntos luego de varios obstáculos que han sabido superar.

“Esto es como una empresa familiar, pero hay una relación de negocios. Ha funcionado porque nos queremos, hay un amor genuino y para mí, somos una monarquía democrática”, dijo.

Bako, desde el inicio, se autoproclamó líder de la banda, por ende, es el que toma las decisiones “mamonas con el manager”.

Sin embargo, reveló que suelen tener sus discusiones, en las que, incluso, se salen de los grupos de WhatsApp.

“Durán tres días bravos y luego me dicen que los vuelva a agregar”, dijo.

¿The Mills no se había despedido?

Para el año 2018-2019, la agrupación alcanzó a hacer dos conciertos de despedida, pero al parecer, era lo que necesitaban para darse cuenta que debían seguir adelante.

“Nosotros somos drama queen todos. En el 2018 cada uno estaba como en otra onda, a mí se me ocurrió la idea de ser solista y les dije que acabáramos la banda, nadie le estaba dando la prioridad que se debía. Organizamos dos fechas como último concierto, pero después de la primera fecha, donde ya habíamos soltado, la empezamos a pasar increíble y al entrar al camerino dijimos ‘Nooooo, démonos un abrazo y dejemos de ser tan estúpidos’”, contó.

De este modo, reveló que ninguno dejó de hacer sus cosas, pero “le dio la importancia a la banda que se debía”.

¿Cómo hacen para seguir vigentes?

“Se lucha con el rock and roll, no es el género popular del país, pero nuestros fans son muy fieles, son fans hechos en vivo”, dijo.

Aseguró que tienen fans que los ven y se identifican y conectan inmediatamente con ellos.

Además, aclaró que no se han cansado de hacer música y aunque “hay cosas que han salido muy mal o muy bien”, siguen trabajando para darle lo mejor a su público.

Concierto de The Mills en Bogotá

El próximo 17 de junio de 2026, el Movistar Arena será el escenario que recibirá a The Mills con su celebración por los 20 años.

“Hemos decidido botar la casa por la ventana. Es toda una puesta en escena, no vamos solo a cantar las canciones, quiero que sea una noche inolvidable”, detalló Bako.