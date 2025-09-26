Próximo 22 de octubre se hará el Simulacro Bogotá 2025

Bogotá

El próximo 22 de octubre, la capital vivirá el Simulacro Bogotá de Preparación 2025, esto con el objetivo de fortalecer su capacidad de respuesta frente a diferentes emergencias de gran magnitud.

Puede leer: Emergencia en Bogotá por colapso de una fábrica tras debilitamiento del terreno

“La ciudad se detendrá por unos minutos para ensayar y reforzar la organización y actuación oportuna, resiliencia operativa, habilidad de respuesta y tiempo de reacción para proteger la vida, donde la ciudadanía en general; empresas, instituciones educativas, organizaciones privadas y entidades públicas pondrán a prueba sus planes de emergencia, conocerán rutas de evacuación y afianzarán sus puntos de encuentro”, informó el IDIGER.

Se espera que este año más de tres millones de personas de cerca de 22 mil organizaciones participen en el simulacro.

Lo que debe saber para el simulacro

¿Cuál es la fecha y hora del simulacro?

Miércoles 22 de octubre de 2025 a las 10:30 a. m., en toda la ciudad al mismo tiempo.

Lea aquí: En Norte de Santander todo está listo para el simulacro nacional de evacuación

¿Quiénes participan?

Toda la ciudadanía: Familias, colegios, universidades, jardines, empresas privadas, entidades públicas, propiedad horizontal y comunidades.

¿Cómo participar?

Inscripción en https://www.simulacro.idiger.gov.co/

Al finalizar, reporta tu participación para obtener la constancia.